Gesap Palermo: finanziamento di 37 milioni di euro con Intesa Sanpaolo, Unicredit e Sace

La Gesap, società di gestione dell’Aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, ha finalizzato un’operazione di finanziamento dell’importo di 37 milioni di euro che è stato accordato con quote paritetiche da Intesa Sanpaolo e UniCredit. Entrambe le linee di credito sono state garantite da SACE. Nel dettaglio, l’operazione di finanziamento è articolata in una prima linea di credito di 19 milioni con durata decennale e un’altra linea di credito di 18 milioni con una durata di 6 anni, destinate a finanziare il piano di investimenti 2020-2023 della Gesap, recentemente rivisto a causa della situazione determinata dall’emergenza Covid, e a supportare la dinamica del circolante. La prima linea di credito di 19 milioni prevede un meccanismo di step up/step down mediante aumento/riduzione del tasso applicato al raggiungimento di 3 KPI ESG (riduzione emissioni inquinanti, riduzione consumo idrico, formazione del personale su tematiche ambientali).

"Con questa operazione rinnoviamo il supporto a una realtà di primaria importanza nel panorama infrastrutturale del nostro Paese come Gesap-Gestione Aeroporto Palermo - dichiara Giovanni Costigliola, Responsabile Area Corporate Sud della Divisione IMI Corporate Investment Banking di Intesa Sanpaolo. Il finanziamento permetterà alla società di sviluppare il proprio piano di investimenti, con importanti benefici per il territorio nel quale opera. In una fase così delicata per il tessuto economico e sociale, come Gruppo Intesa Sanpaolo siamo particolarmente attenti ai bisogni del Paese e in particolare del Sud Italia, che ha bisogno di infrastrutture adeguate. L’accordo con Gesap dimostra, inoltre, come un approccio al business sostenibile e responsabile, che Intesa Sanpaolo desidera stimolare, sia sempre più centrale nelle strategie aziendali. Per supportare la trasformazione energetica delle imprese italiane, la Banca da tempo sta sviluppando un’offerta ampia e diversificata di prodotti e servizi che possano coniugare sostenibilità e visione economica di lungo termine".

"Attraverso la nostra ampia offerta di soluzioni assicurative e finanziarie in grado di supportare a 360° i bisogni delle imprese, stiamo supportando fin dall’inizio della pandemia le aziende italiane per consentir loro di superare questo momento particolarmente complesso - ha dichiarato Mario Melillo, Responsabile Mid Corporate Centro Sud di SACE. Per queste ragioni, siamo lieti di poter sostenere insieme a due importanti player finanziari il piano d’investimenti pluriennale della Gesap, la società di gestione dell’Aeroporto di Palermo, con l’obiettivo di valorizzare ed implementare un’infrastruttura strategica per la regione sia in termini occupazionali che per la ripresa del turismo, uno dei driver fondamentali della ripartenza dell’economia nazionale e siciliana". Deal counsel dell’operazione è stato lo Studio Grimaldi.

