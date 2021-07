SRR Palermo con Dusty per la gestione integrata dei rifiuti in 6 Comuni

Il presidente della SRR Palermo Area Metropolitana, Natale Tubiolo, è pronto a sottoscrivere il contratto con la Dusty Srl di Catania, ditta che si è aggiudicata la gara di appalto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nei Comuni di Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica. La firma è prevista per martedì prossimo.

L’iter per l’individuazione del contraente mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui “qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara”, è stato avviato dal Consiglio di Amministrazione della SRR Palermo Area Metropolitana alla fine del 2018, mentre la relativa gara è stata celebrata avvalendosi dell’URGEA (Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti), come stabilito dalla L.R. n. 9/2010 e della L.R. n. 5/2014.

Espletati i passaggi e le verifiche previsti dalla legge, lo scorso mese di febbraio la Commissione di gara dell’URGEA ha proposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della predetta ditta Dusty Srl, trasmettendo il relativo verbale al Cds della SRR Palermo Area Metropolitana, che lo ha approvato. Con successiva determinazione, il RUP ha proceduto all’aggiudicazione definitiva per un importo complessivo di 62.292.289,42 euro.

Giunge così a compimento un procedimento oggettivamente complesso, che di perfezionerà martedì prossimo davanti al notaio con la firma sul contratto d’appalto del Presidente Tubiolo e del rappresentante della Ditta Dusty Srl. L’appalto garantirà per i prossimi sette anni in servizio di gestione integrata dei rifiuti nei Comuni di Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica.

© Riproduzione riservata