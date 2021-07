Nuovo resort di lusso a Monreale, 10 milioni di euro d'investimento

Oltre dieci milioni d’investimento per un Resort 5stelle, cento posti di lavoro a regime e l'ambizione di attrarre un turismo di lusso con particolare riguardo al mondo arabo. A mettere a punto l’operazione imprenditoriale è la siciliana 'Montalbano Group', che tre anni fa ha rilevato l’ex Genoardo Park hotel a Monreale e si appresta ad aprirlo dopo un lungo lavoro di setup: il pre-opening è in programma il 16 luglio.

"Al Balhara Resort & Spa", questo il nome della struttura dall’antica denominazione di Monreale, rimarrà aperta fino al mese di ottobre, poi avanti col restyling e dalla prossima primavera apertura a regime dell’intero complesso. Si tratta di una struttura da 22 mila metri quadrati, di cui 11 mila coperti, 110 camere e suite ognuna delle quali sarà dotata di spa privata: attorno un rigoglioso giardino con oltre 200 ulivi e centinaia di palme. Dopo avere vinto la sfida della pandemia producendo dispositivi di protezione individuali 'made in Sicily' contro il Covid-19 nell’area industriale di Carini (Palermo), gli imprenditori Montalbano hanno deciso di investire in quello che rappresenta l'asset principale per l’Isola: il turismo.

Il supporto tecnico è stato affidato alla Life Resorts, business unit di "White", società di consulenza specializzata nel Travel & Retail. All’interno di Al Balhara si troverà il top di categoria: due piscine di cui una riservata alla clientela vip con aree dedicate ed esclusive; una Spa da mille metri quadrati; area Club, zona termale; quattro campi di padel e un campo da tennis; tre ristoranti di cui uno internazionale, tre bar, terrazze con comfort zone, bar, cinema, shopping centre, information point e servizi navetta per i clienti per potere raggiungere località di mare e montagna. Nella struttura saranno organizzati eventi culturali, mostre e Festival: spazio ad artisti internazionali e locali. Al Balhara sarà l’unico Resort in Sicilia ad avere la certificazione Ha-Lal che garantisce alla clientela araba il rispetto della tradizione alimentare e gli standard richiesti.

