Buco da 4 milioni, chiudono le gelaterie Brioscià a Palermo: 30 persone senza lavoro

Le chiusure imposte dal Covid mietono un'altra vittima nel tessuto commerciale di Palermo: le gelaterie Brioscià, infatti, hanno dichiarato fallimento. Chiusi i due punti vendita di via Pipitone Federico e via Mariano Stabile, in pieno centro, ma anche la Pasticceria Badalamenti di piazza Partanna Mondello riconducibile alla società Magi Srl, proprietaria delle gelaterie.

Il conto dei disoccupati in città - scrive Antonio Giordano sul Giornale di Sicilia - aumenta di 30 unità. Le chiusure del lockdown dello scorso anno, i pochi turisti nell'estate 2020 e le chiusure a singhiozzo dell’autunno e dell’inverno non hanno lasciato scampo alla gelateria.

Alla base del fallimento non ci sarebbe solo la situazione pandemica e sanitaria ma anche dissidi familiari che hanno avuto ripercussioni sulla conduzione della società. «ll legale rappresentante ha aderito alla procedura», fanno sapere dalla difesa, «tenuto conto che non era possibile sanare l’ammontare dell’esposizione». Una situazione, però, aggiunge il legale della difesa, «nella quale le cause del dissesto sono imputabili ad altro soggetto».

A quanto pare, infatti, la titolare della società dichiarata fallita aveva chiesto delle perizie contabili che aveva portato a scoprire delle irregolarità a cui non si è potuto dare seguito. Ed è possibile, anticipano ancora dalla difesa, che la vicenda abbia una coda in sede penale.

