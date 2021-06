I turisti polacchi scelgono Palermo, primi voli charter arrivati in aeroporto

All’aeroporto internazionale Falcone Borsellino sono arrivati i primi turisti polacchi con il charter da Katowice e il volo di linea da Varsavia della compagnia di bandiera polacca Lot, che mancava da molto tempo da Palermo. In tutto, in questa prima rotazione, sono sbarcati oltre 250 turisti.

I voli sono programmati per ogni inizio settimana, fino al 3 ottobre. I posti charter sono di Itaka (maggiore operatore dell’Europa centrale ed orientale e leader con il 34% di share del mercato turistico polacco) che organizza i voli in collaborazione con Tour Plus Sicilia.

Per la stagione estiva è previsto l’arrivo di circa 4 mila turisti polacchi (tra voli charter e di linea).

“L’arrivo del nostro charter da Katowice - dice Dario Ferrante, alla guida di Tour Plus Sicilia e partner di Itaka Poland - è qualcosa di particolarmente significativo. Siamo felici perché è tra le prime operazioni charter post-pandemiche in Sicilia. Inoltre, rappresenta una simbolica ripartenza verso una graduale normalità e testimonia la grande capacità attrattiva della Sicilia in Polonia”. L’assistenza ai voli è stato fornita da GH Palermo per il charter operato oggi da Enter Air e Aviapartner per Lot.

“Un buon segnale di ripresa del traffico dalla Polonia, tra voli charter e di linea - dice Giovanni Scalia, amministratore delegato della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino” - La città di Palermo e il territorio della provincia mantengono così un ruolo di centralità rispetto ai flussi turistici anche dall’Europa centrale”.

