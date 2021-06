Palermo, apre oggi il terzo Lidl in viale Regione Siciliana: lavoro per 39 persone

Lidl fa il tris in viale Regione Siciliana, a Palermo e dà lavoro a trentanove persone. La grande catena di supermercati - scrive Giuseppe Leone sul Giornale di Sicilia in edicola - apre oggi i battenti del nuovo punto vendita all’altezza dell’incrocio con via Perpignano.

Con questo supermercato adesso sono otto quelli che rappresentano il marchio tedesco nel capoluogo.

Il supermercato sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 22 e metterà a disposizione della clientela un parcheggio con cento posti auto.

Gli altri numeri importanti riguardano il livello occupazionale: "La creazione di altri 39 posti di lavoro - sottolinea il direttore regionale di Lidl Italia, Antonio Roberto Rapisarda - testimonia che anche nel 2021 l’azienda continuerà a investire sul territorio italiano e sulle persone. I collaboratori dei punti vendita, delle piattaforme logistiche e degli uffici costituiscono la vera forza dell’azienda e, per questo motivo, ne sosteniamo la crescita e lo sviluppo, offrendo sempre un ambiente di lavoro positivo e stimolante».

