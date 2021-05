Trasporti: martedì sciopero nazionale, presidi a Palermo e Catania

Si terranno domani i presidi dei lavoratori dei Trasporti a Palermo e a Catania a sostegno dello sciopero nazionale di categoria di 24 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl, per chiedere il rinnovo del contratto.

A Palermo appuntamento dalle ore 9 alle 13 davanti la sede dell’assessorato regionale all’Economia in via Notarbartolo e a Catania dalle 9 alle 13 in piazza Università.

A Palermo inoltre il presidio avrà un significato in più perchè le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl Faisa Cisal e Fast Confsal "inviteranno il governo regionale e prioritariamente i due assessorati all’Economia e alle Infrastrutture, a togliere la zavorra all’Ast, l’Azienda siciliana Trasporti, per un vero rilancio. L’Azienda di Trasporto Pubblico infatti, di proprietà della Regione, continua ad essere penalizzata da una norma regionale che da più di 10 anni impone il divieto di assunzioni e progressioni di carriera".

