Scuola: a Palermo e provincia 3,5 milioni di euro per il piano estate 2021

Sono 150 milioni di euro per tutto il territorio nazionale, di cui 3,5 milioni per Palermo e provincia: è il finanziamento del ministero dell’Istruzione per il Piano Scuola Estate 2021. "Sono somme che serviranno a potenziare l’offerta formativa extra curricolare dei nostri studenti - ha detto la deputata M5S, Roberta Alaimo - e che in periodo post Covid saranno ancora più utili perchè funzionali a favorire l’inserimento degli studenti al prossimo anno scolastico dopo un 2020/21 particolarmente difficile".

