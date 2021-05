Zona gialla, ma a Palermo è corsa ai permessi: quasi la metà di ristoranti e bar non ha ancora l'ok per i tavoli all'aperto

Sarà zona gialla, ma per una buona parte del mondo della ristorazione a Palermo ci sono ancora ostacoli che impediscono le riaperture.

Come scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola, per il 40% di ristoratori e proprietari di locali legati al food&beverage la ripartenza viene bloccata dall'assenza di permessi per occupare il suolo pubblico e chi aveva già spazi all’aperto si ritrova magari con una concessione scaduta. Il dato impietoso è contenuto nel report di un’associazione di categoria.

In tanti, dunque, in questi giorni si sono presentati alla porta del Suap, lo sportello dell’assessorato alle Attività economiche. Uffici presi d'assalto, mentre il neo assessore Cetti Martorana ha promesso che dalla prossima settimana chiederà una deroga al regolamento.

Intanto, sarebbe stato raggiunto un accordo per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico per dehors negli spazi sottoposti a zona blu assegnati all'Amat.

