Assunzioni al porto di Palermo: quasi 200 posti di lavoro

Anche posti di lavoro e assunzioni a tempo indeterminato oltre alla riqualificazione. Per il porto di Palermo, come scrive Giuseppe Leone sul Giornale di Sicilia in edicola, è un momento di grande fermento.

Le 194 assunzioni riguardano due società che prestano servizi di terra all’interno del porto. Novantanove operai passeranno dalla Compagnia lavoratori portuali a PortItalia, un passaggio che permetterà loro la "promozione" da interinali a tempo indeterminato. Per colmare questo vuoto nella Compagnia dei lavoratori portuali, scatteranno subito 81 assunzioni, mentre altre 14 arriveranno nel prossimo biennio.

Le mansioni riguardano i servizi a terra al porto: dalla pulizia alla gestione dei parcheggi, dagli incarichi di commessi fino agli autisti e conduttori di mezzi speciali come camion, gru ed escavatori. Spazio anche ad addetti alla pesa e alla sorveglianza.

