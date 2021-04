Palermo, un mese di restyling per il "Famila" di via Libertà: riapertura a maggio

Ristrutturazione totale per il supermercato H24 nel cuore dello shopping a Palermo. Il Famila di via Libertà rinnova completamente il look e chiude al pubblico per un mese, a partire da domenica 11 aprile.

Una ristrutturazione in grande stile, con la realizzazione di un nuovo layout che renderà ancora più piacevole l’esperienza di spesa e che rappresenterà il format da adottare in tutti gli altri punti vendita del marchio in Sicilia.

Servizi innovativi, nuove ambientazioni, strutture all’avanguardia, tutto all’insegna della sostenibilità: il sistema di illuminazione del punto vendita farà infatti interamente uso di lampade a led e i banchi frigo saranno di ultima generazione, garantendo un notevole risparmio di energia e minori emissioni.

© Riproduzione riservata