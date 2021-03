Bando piccole imprese, sì dalle camere di commercio di Enna e Palermo

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna promuove il bando «Voucher TEM digitali», un programma lanciato dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in favore delle piccole imprese italiane e gestito da Invitalia, per l’inserimento in azienda di Temporary export manager (TEM), figure specializzate con competenze digitali in grado di accompagnare e potenziare i processi di internazionalizzazione.

Il voucher previsto ammonta a 20mila euro per impresa e passa a 30mila euro, se vengono raggiunti gli obiettivi previsti di crescita di fatturato export e di quota delle esportazioni sul fatturato totale.

"È una bella occasione per le imprese più piccole che voglio affacciarsi ll'internazionalizzazione - dice il presidente di Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese -. Il voucher è destinato alle piccole imprese del settore manifatturiero, con meno di 50 addetti, che hanno necessità di assistenza professionale per avviare o accrescere la loro proiezione sui mercati esteri. Sono ammesse anche le reti tra micro e piccole imprese".

