Aeroporto Falcone Borsellino, Wizz air annuncia base e nuove 7 rotte

La compagnia aerea Wizz air ha annunciato la sua 42sima base a Palermo (baserà 2 aeromobili Airbus A321 all'aeroporto Falcone Borsellino a giugno) e ha annunciato 7 nuove rotte da Palermo a partire da giugno: Basilea-Mulhouse-Freiburg (Euroairport), Bologna, Londra Luton, Milano Malpensa (già operativa), Pisa, Torino, Treviso, Verona.

Intervenendo alla conferenza stampa online per le nuove rotte George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air, ha detto: "Dopo 17 anni di operazioni di successo in Italia, sono lieto di annunciare la nostra quarta base italiana a Palermo. L'annuncio è alla base del nostro impegno a sviluppare la nostra presenza in Italia e ad offrire opportunità di viaggio più convenienti, pur mantenendo i più elevati standard di protocolli di salute e sicurezza. I nostri velivoli all'avanguardia e le nostre misure di sicurezza avanzate garantiranno le migliori condizioni igieniche possibili per i viaggiatori. Wizz Air gestisce la flotta più giovane ed economicamente più efficiente con la più bassa impronta ambientale in Europa".

Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino , ha detto: "In un momento così difficile per il settore e per tutti, la decisione di Wizzair conferma l'interesse per la Sicilia delle grandi compagnie ed appare come un segnale di incoraggiamento per tutta la filiera turistica.Negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente a questo progetto nonostante varie difficoltà legate alla pandemia. Salutiamo questo evento con grande soddisfazione e ringrazio coloro che hanno lavorato al progetto".

