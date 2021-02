Nuovi voli da e per Palermo, dal 26 marzo si vola a Forlì con Lumiwings

La compagnia aerea ellenica Lumiwings sbarca a Palermo con il nuovo collegamento da e per Forlì. Il primo volo in Sicilia, operato con un Boeing 737/300, atterrerà il prossimo 26 marzo all’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino.

I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia (lumiwings.com). Si comincia con un collegamento trisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì), per poi passare a giornaliero da giugno, con un possibile sviluppo a rotta annuale. I voli da Palermo saranno in connessione da Forlì con Santorini, Rodi e Arad.

