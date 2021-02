Madonie, case in vendita a un euro a Geraci Siculo: il centro storico cambia look

Nuova vita per Geraci Siculo. Con l'obiettivo di valorizzare uno dei centri storici più belli delle Madonie, è stato firmato l'accordo tra il Comune e la società londinese Its for Sicily.

Il progetto "Sicilia" prevede la vendita di case disabitate e da ristrutturare al prezzo simbolico di un euro per dare nuovo impulso agli investimenti nel centro storico e attrarre finanziamenti dall'estero.

Non è la prima volta che la società inglese lavora in Sicilia: ha infatti già collaborato con altri comuni per progetti simili, come nel caso di Mussomeli, Aragona, Polizzi Generosa, Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia, Novara di Sicilia, Petralia Sottana, Castiglione di Sicilia e Linguaglossa.

Geraci Siculo, del resto, è un comune ambizioso che aspira al titolo di "Borgo dei Borghi", candidato all'edizione 2020 della trasmissione in onda su RaiTre e condotta da Camila Raznovich e che nei prossimi mesi dovrebbe proclamare il comune vincitore dopo lo slittamento a causa del Coronavirus.

"Questo è il primo passo di una importante iniziativa - commenta il sindaco Luigi Iuppa -. Il progetto con la società inglese ha l'obiettivo non solo di promuovere il nostro borgo, celebre per le sue bellezze artistiche, architettoniche e naturalistiche, ma anche di rilanciare il nostro centro storico. Un passo che ritengo fondamentale per la crescita del nostro paese".

Adesso il Comune dovrà individuare gli immobili da vendere a un euro e creare una rete di professionisti e operatori economici locali da coinvolgere nel progetto.

