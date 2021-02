Palermo, sconto sulla Tari per chi conferisce i rifiuti nei centri raccolta: i nuovi obiettivi della Rap

La Giunta comunale di Palermo ha approvato lo scorso 29 gennaio il Piano triennale 2020-2022 degli obiettivi strategici assegnati alla governance della società partecipata Rap che si occupa della raccolta dei rifiuti. Il provvedimento rispetta la prescritta riduzione dei corrispettivi dei contratti di servizi delle aziende partecipate prevista dalla direttiva emanata dal sindaco.

Tra gli obiettivi la creazione di nuovi Centri comunali di raccolta dei rifiuti e l'attuazione della previsione del regolamento Tari che consente la riduzione del 30% al raggiungimento di un conferimento minimo annuo ai Ccr.

«L'assegnazione degli obiettivi - spiega l’assessore Sergio Marino - si concilia con le prospettive di superamento delle criticità della raccolta degli ultimi mesi, dopo la definizione della procedura per la chiusura della VI vasca di Bellolampo», con ulteriore conferimento di 115 mila tonnellate di rifiuti, oltre le 25 mila già autorizzate a ottobre. «Un risultato - spiega il presidente di Rap Giuseppe Norata - che permetterà conferimenti per circa 6 mesi». Per quanto riguarda gli obiettivi per l’azienda, il primo riguarda l’attivazione di almeno un appalto «in house orizzontale», cioè affidato a una delle altre aziende comunali.

Sul fronte dei servizi, l’obiettivo primario è, oltre a quello del potenziamento e della riorganizzazione dello spazzamento, il raggiungimento del 30% della raccolta differenziata, che passa anche attraverso l’attivazione di altri Centri comunali di raccolta (Ccr), il rafforzamento del sistema porta a porta e il potenziamento delle raccolte specifiche legate a settori produttivi particolari, per esempio le mense, i mercati e i ristoranti per l’umido, i locali della movida per il vetro, gli esercizi commerciali per carta e cartone. In questa direzione si muove il programma appena finanziato dalla Regione con circa 4 milioni di euro e che prevede l’acquisto di mezzi. I Ccr saranno inoltre dotati, sempre a carico del finanziamento regionale, degli impianti di pesa dei rifiuti, il chè permetterà l'attuazione della previsione del regolamento Tari che consente la riduzione del 30% al raggiungimento di un conferimento minimo annuo ai Ccr. Sarà potenziato il polo impiantistico di Bellolampo. «Si tratta di obiettivi importanti - sottolinea il sindaco Leoluca Orlando - che sono all’altezza delle competenze e professionalità della Rap, ma soprattutto sono in linea con le aspettative dei cittadini, sulla cui collaborazione dobbiamo necessariamente puntare, mostrando il volto di un’azienda operativa ed efficace».

© Riproduzione riservata