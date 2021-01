Reddito di cittadinanza, in 1400 al lavoro per i Comuni nel Palermitano: ecco cosa faranno

Via ai Puc, i progetti di utilità pubblica per mettere al lavoro 1400 percettori del reddito di cittadinanza nei Comuni di Partinico, Borgetto, Balestrate, Trappeto, Montelepre, Giardinello, San Giuseppe Jato e San Cipirello, che ieri hanno sottoscritto l’accordo.

I destinatari dei progetti si occuperanno - riporta Michele Giuliano in un articolo sul Giornale di Sicilia - di lavori di pubblica utilità, come pulizia del verde, vigilanza, di tutela dei beni comuni e varie altre azioni a supporto del Comune di residenza per l’implementazione dei servizi a favore della cittadinanza.

I fondi stanziati, 85mila euro, serviranno ai Comuni per stipulare assicurazioni, acquisto di dispositivi di sicurezza, visite mediche e tutto quel che serve come materiale per l’attività da espletare del lavoratore.

Altri 25 mila euro sono stati poi stornati in favore dell’Avviso 1, i cosiddetti «tirocini inclusivi». Si parla di un’opportunità per 100 percettori di misure di contrasto alla povertà, quindi con Rei (reddito di inclusione) o Reddito di cittadinanza, che avranno l’occasione per poter svolgere presso le aziende che si convenzioneranno un tirocinio retribuito con una indennità di 500 euro al mese per 6 mesi. Possono aderire attività commerciali, artigianali, liberi professionisti, imprese, cooperative, associazioni e patronati.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia.

