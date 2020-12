Natale tra i rifiuti a Palermo, arrivano i rinforzi: la Rap assumerà 94 operai di Reset

Mentre Palermo fa ancora i conti con la coda di un’emergenza rifiuti che rischia di ripresentarsi di qui a pochi giorni, la Rap è pronta a ricevere rinforzi grazie alle nuove assunzioni. Come riportato nell'articolo di Giancarlo Macaluso nell'edizione odierna del Giornale di Sicilia, l'azienda a inizio 2021 avrà a disposizione 94 operatori di spazzamento in più.

Si tratta di dipendenti della società Reset che attendono da tempo il trasferimento, così come auspicato dall’amministrazione comunale nel tentativo di sistemare le aziende comunali. Il presidente di Rap, Giuseppe Norata, ha dato via al procedimento inviando una direttiva agli uffici con cui chiede di predisporre la delibera per l’assunzione dei lavoratori da inviare al Consiglio di amministrazione.

Il presidente della società chiede tempi celeri in modo «che si possa dare piena attuazione alla direttiva del sindaco volta a» irrobustire l’organico della Rap «con l’obiettivo di migliorare i servizi e in particolare di potenziare la raccolta differenziata e lo spazzamento» delle strade palermitane.

