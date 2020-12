Bonus mobilità: a Palermo caccia alle bici ed è tutto esaurito

A Palermo da alcuni mesi è caccia alle biciclette, tradizionali o a pedalata assistita e ai monopattini elettrici e, a causa del Bonus bici, nel capoluogo siciliano è stato registrato il tutto esaurito.

A confermarlo sono gli stessi commercianti che non hanno più i mezzi nei magazzini. "Abbiamo terminato il 90% delle scorte di biciclette - afferma Giulia Daricello -. Le biciclette più vendute, fin da subito, sono state quelle appartenenti alla fascia di prezzo che va dai 500 euro a salire. Ancora oggi, nonostante rimangano solo poche ore per utilizzare il voucher, alcune persone ci chiamano o si recano in negozio per chiedere come si fa ad ottenere il bonus. Solo ieri abbiamo venduto circa 25 bici, questa è la media giornaliera di vendite che abbiamo registrato in questo periodo".

Situazione identica nel negozio di Francesco Bonanno: “Fortunatamente noi abbiamo ancora bici - dichiara -, principalmente per due motivi: sia perchè immaginavo già che con l'annuncio del bonus, dello scorso maggio, si verificasse una esplosione delle vendite e quindi ho fatto degli ordini superiori rispetto al periodo, sia perché noi vendiamo solo biciclette a pedalata assistita e non quelle tradizionali. Per quanto riguarda invece i dati delle vendite, le più acquistate dai clienti sono state quelle che si aggirano tra i 1.000 euro e i 1.100 euro, infatti di questa fascia ne rimangono giusto un paio. I monopattini elettrici invece sono stati venduti tutti, completamente – conclude Bonanno -. Non nascondo che mi ritengo molto fortunato per il periodo in cui ci troviamo".

“Anche da noi vi è il tutto esaurito, dalle biciclette ai monopattini elettrici - dichiara Roberto Cosentino -. Riusciamo a far arrivare giusto qualcosa ma riceviamo immediatamente prenotazioni da parte della nostra clientela”.

Il bonus mobilità nasce per decongestionare il traffico delle grandi città metropolitane e per rendere il paese più ecosostenibile e non per agevolare alcuna categoria di negozianti ben precisa.

