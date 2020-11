Coronavirus, gli albergatori di Palermo consegnano le chiavi al Comune: "Settore al collasso"

I titolari delle imprese turistiche e alberghiere della provincia di Palermo stamane hanno consegnato simbolicamente le chiavi delle loro strutture al Comune di Palermo. «Un momento molto triste per i nostri associati che a causa delle restrizioni imposte dagli ultimi Dpcm sono stati indotti a prendere questa sofferta ma inevitabile decisione» commenta il presidente di Federalberghi Palermo, Nicola Farruggio.

«Non ci sono purtroppo le condizioni per sostenere l’operatività delle strutture. Le ultime cancellazioni e la quasi totale assenza di prenotazioni rendono inevitabili di fatto queste scelte - continua Farruggio - il Governo nazionale ma anche le istituzioni regionali e locali ci hanno abbandonato e non hanno in alcun modo valutato adeguatamente la crisi in cui è sprofondato il nostro settore sin dal mese di febbraio, e la parentesi relativa a poco più di qualche settimana estiva, ha rappresentato il nulla rispetto ad un calo complessivo del 80% dei fatturati».

Amare le conclusioni del presidente degli albergatori palermitani: «Oggi andiamo incontro ad un inverno durissimo e lunghissimo ed il lockdown per noi è già cominciato. Offriamo un pubblico servizio e pretendiamo, anche per il contributo offerto in questi anni all’economia cittadina, un’attenzione del pubblico adeguata e rispettosa senza la quale il settore collasserà definitivamente con gravi conseguenze per il futuro».

