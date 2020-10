Ztl notturna sospesa a Palermo, Unicoop: "Provvedimento inutile, stop anche di giorno"

“La temporanea sospensione della Ztl notturna, da parte del sindaco di Palermo Orlando, è un provvedimento assolutamente iniquo e, così come concepito, non fa che danneggiare ulteriormente i cittadini e le attività produttive ormai al collasso che già vivono il parziale lockdown, adottato dal governo, come una vera e propria mannaia per il loro lavoro. Noi siamo e saremo sempre al loro fianco. Quello che deve essere fatto, invece, è uno stop immediato alla zona a traffico limitato da estendere anche a tutta la giornata”. Lo afferma il presidente regionale di Unicoop Sicilia, Felice Coppolino che interviene sulla decisione da parte dell’amministrazione comunale di sospendere solo di notte la Ztl a Palermo.

“In un momento così drammatico, a causa della pandemia da coronavirus - continua il presidente di Unicoop Sicilia - è impensabile adottare un provvedimento che sinceramente ha del paradossale. Si continua ad inseguire logiche politiche e di cassa a danno sempre dei cittadini e di quei comparti produttivi della città: commercianti, artigiani, imprese, aziende che con questa seconda ondata pandemica, rischiano seriamente di vedere abbassate definitivamente le saracinesche delle proprie attività”.

“Il Comune - aggiunge Coppolino - non può pensare di guardare al bicchiere mezzo pieno ma attui, senza perdere ancora del tempo, la sospensione totale della ztl senza attendere, come lo stesso Sindaco ha affermato: ‘l'analisi quotidiana dei flussi veicolari e solo in quel caso, interverrò anche sulla Ztl diurna’. Perché è come se ad un malato grave si volesse dare un’aspirina per curarlo. Una panacea che alla fine poi non potrà sortire che la ‘morte’ certa”.

© Riproduzione riservata