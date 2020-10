Palermo, panifici aperti anche la domenica per mezza giornata

Dal prossimo 18 ottobre le attività di panificazione da parte degli esercenti autorizzati potranno svolgersi a Palermo anche la domenica, perché cessino entro le ore 14. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando che ha firmato una apposita ordinanza emessa su proposta dell'assessore Leopoldo Piampiano e che arriva dopo un confronto con le associazioni di categoria. Il divieto di vendita sarà valido quindi la domenica pomeriggio e, questa l'altra novità, il mercoledì pomeriggio. Il provvedimento, che sarà in vigore fino al prossimo 15 giugno 2021, interviene così per regolamentare gli orari dopo. He un decreto regionale aveva imposto la chiusura domenicale.

"Si è trovata una soluzione di compromesso - afferma il sindaco - che è frutto di un lavoro di ascolto e dialogo con le associazioni svolto dall'assessorato e che certamente contribuirà a contestare più efficacemente l'abusivismo e la tutela dei consumatori ".

