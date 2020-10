Covid, Confesercenti Palermo: "Sospendere la Zona a traffico limitato in centro"

"Abbiamo già pagato amaramente le conseguenze della Ztl ed è nuovamente necessario sospendere sia quella diurna che quella notturna". A dirlo è Massimiliano Mangano, responsabile dell'area Commercio di Confesercenti Palermo, che aggiunge: "L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 non è finita, anzi. I negozianti continuano a vedere calare le proprie entrate ogni giorno, mentre nelle ore serali pub e ristoranti chiudono alle 24, come prevede il nuovo Dpcm del governo. In più, dal prossimo sabato - sottolinea Mangano - sarà vietata la vendita di alcolici dalle 21 alle 6 del mattino. A cosa serve, quindi, la Ztl ancora attiva?".

"Confesercenti Palermo - dice la presidente Francesca Costa - aveva già chiesto nei mesi scorsi all'amministrazione comunale di prorogare la sospensione del provvedimento, compreso il pagamento delle zone blu, almeno fino al 31 dicembre. Invece i commercianti già messi in ginocchio dal lungo lockdown sono stati nuovamente penalizzati. L’attuale situazione della mobilità, nel centro città, è inoltre già complicata. Oggi più che mai è necessario adeguarsi all'evolversi dell'emergenza sanitaria per non danneggiare ulteriormente il tessuto economico palermitano, che sta affrontando una crisi senza precedenti".

