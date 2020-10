Volotea, più voli da e per Palermo: ecco le 15 nuove rotte attive da Natale 2020

Più voli e rotte da e per Palermo a partire da Natale 2020. Lo prevede l'offerta della compagnia low-cost Volotea che punta a rafforzare il suo network in Italia, Francia e Spagna e, proprio nel capoluogo siciliano, ha annunciato maggiori frequenze per agevolare gli spostamenti da e per lo scalo durante le festività natalizie.

A Punta Raisi, Volotea propone un totale di 15 rotte, 5 internazionali (Bilbao, Lione, Malaga, Nantes e Nizza) e 10 in Italia (Ancona, Bari, Cagliari, Genova, Napoli, Pescara, Torino, Trieste, Venezia e Verona), pari a circa 64.000 posti in vendita (+16% vs lo stesso periodo nel 2019).

Volotea, che ha reso disponibile la sua offerta per volare dal 17 dicembre 2020 all’11 gennaio 2021, ha rimodulato il proprio network puntando molto sui collegamenti domestici che rappresentano l’82% dei posti offerti nei mesi più freddi. La compagnia, che ha anche incrementato la frequenza delle sue rotte invernali, ha annunciato 10 nuove connessioni, ognuna delle quali prevede 2 voli a settimana.

Le nuove rotte per le festività natalizie firmate Volotea sono:

· Verona – Barcellona

· Genova – Parigi

· Lanzarote - Oviedo

· Bilbao - Granada

· Granada – Oviedo

· Gran Canaria – Oviedo

· Lille – Nantes

· Lussemburgo – Tolosa

· Nantes – Perpignan

· Lille – Perpignan

“Non potremmo essere più entusiasti nel condividere questa notizia così positiva: lanciamo oggi la nostra nuovissima offerta - ha detto Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Come già successo durante la scorsa estate, vogliamo consentire ai nostri passeggeri di pianificare al meglio i propri spostamenti durante i mesi invernali, aiutandoli a ricongiungersi con le famiglie e gli amici lontani, approfittando delle prossime vacanze natalizie o di uno short break. Abbiamo lavorato duramente per offrire le migliori opzioni di volo, incrementando le nostre frequenze, creando nuovi collegamenti e mantenendo invariati i più elevati standard di salute e sicurezza. Vogliamo - ha concluso - che i passeggeri si sentano sicuri ogni volta che decideranno di viaggiare con noi”.

