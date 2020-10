Principato di Monaco, a Palermo nominati due nuovi ambasciatori affari e turismo

Sicilia e Principato di Monaco ancora più vicini. Due nuovi Ambasciatori della Destinazione Monaco, il private banker palermitano Rosario Di Pietro e l'imprenditore alcamese Bruno Mirrione, questo venerdì 9 ottobre, nella splendida cornice di Villa Chiaramonte Bordonaro a Palermo, entreranno a far parte dell'ampio parterre di eccellenze dell'Isola.

Un progetto che riunisce oltre 400 personalità del mondo dell’imprenditoria, della finanza, della cultura, dell'architettura, dell'enogastronomia e di tanti altri settori nei principali capoluoghi di regione (13 in totale) che si propongono, ognuno nel rispettivo ambito di competenza, di rinsaldare il collegamento tra l'Italia e il Principato di Monaco.

Il Club degli Ambasciatori della Destinazione Monaco è operativo dal 2014 e da allora è cresciuto non solo in termini numeri ma anche concettualmente, con il Monaco Economic Board (l’equivalente monegasco della nostra Camera di Commercio), che nel corso degli anni ha preso sempre più in mano il progetto, originariamente di pertinenza esclusiva della Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco.

Come ricorda Gloria Svezia, direttore dell’Ufficio del Turismo di Monaco in Italia, tra i valori essenziali che guidano questa destinazione, spicca proprio la sicurezza dei beni e delle persone. Da sempre un must del Principato, la sicurezza è stata fin dall’inizio dell’emergenza legata al Covid 19, al centro della politica governativa monegasca e successivamente della sua ripresa economica.

Da 150 anni, il Principato si contraddistingue per la sua offerta turistica d’eccellenza, ora sempre più amplia e diversificata, capace di abbracciare tradizione e modernità, di conciliare eccellenza e sostenibilità, digitalizzazione ed esperienze uniche.

