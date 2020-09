Coronavirus all'assessorato alla Salute, i sindacati: "Protocolli per il lavoro agile"

Preoccupano i sindacati i casi di coronavirus all'assessorato alla Salute. "Sappiamo che l'amministrazione regionale sta attuando tutte le misure previste dai protocolli per la gestione delle emergenze, dalla mappatura dei contatti delle persone positive, con l'aiuto delle Asp, fino alla sanificazione e igienizzazione dei locali di volta in volta interessati, ma continueremo a monitorare la situazione per essere certi che la salute dei dipendenti pubblici e degli utenti sia sempre tutelata. Riteniamo, intanto, che sia necessario attivare tutte le procedure per il lavoro agile consentite dalla legge, per esempio garantendo il contatto con l'utenza attraverso il trasferimento di chiamata dagli uffici ai portatili dei dipendenti. Anche per questo, è fondamentale portare avanti il dialogo col governo su una appropriata gestione del lavoro agile, al fine di riportare il tema al livello della contrattazione, così come sta avvenendo anche a livello statale".

Lo hanno detto, in una nota, le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas/Codir e Sadirs.

