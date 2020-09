Nasce MihS, Industrie Meccatronica Sicilia, il primo polo produttivo "made in Sicily" con la filiera completa di dispositivi di protezione (Dpi) anti-Covid. Lo afferma una nota.

"Della newco, primo esempio in Italia d’interconnessione tra aziende per i Dpi anti-Covid, fanno parte quattro imprese del Distretto produttivo, guidato da Antonello Mineo, dislocate in tre province dell’isola: Palermo, Catania e Trapani", prosegue la nota.

