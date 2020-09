Palermo, cento posti per autista Amat over 41: ecco come fare

Sarà pubblicato domani l’Avviso di riapertura dei termini del concorso per 100 posti di operatore di esercizio (autisti) a tempo indeterminato, per consentire la partecipazione anche a coloro i quali abbiano superato il 41mo anno di età. Lo ha reso noto Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico in città.

Per assicurare l’efficacia e la celerità delle operazioni concorsuali, tutte le attività verranno svolte, secondo regolamento aziendale, da una società incaricata che, entro tre mesi dalla consegna degli atti, sarà tenuta e redigere la graduatoria finale, consentendo ad Amat, dal mese di gennaio 2021 di procedere alle relative assunzioni.

"In ordine, poi - spiega il presidente Amat Michele Cimino - alla temporanea utilizzazione di 100 operatori di esercizio e 41 operatori di manutenzione si fa presente che la stessa sarà quanto prima messa a disposizione dell’amministrazione comunale, in parte contenuta nel nuovo Piano di Risanamento già formulato e approvato dal CdA nel mese di luglio e in attesa di approvazione da parte della Giunta comunale".

