Mobilità Reset-Rap, Orlando: "Si proceda senza ritardi"

Si può procedere al transito di 94 lavoratori da Reset a Rap. L'avvocatura comunale ha infatti espresso parere favorevole alle operazioni dell'amministrazione comunale, confermandone la correttezza.

"Alla luce del nuovo ed ulteriormente chiarificatore parere reso dall'avvocatura comunale - ha detto il sindaco Orlando -, non sussiste alcuna ragione perché RAP non proceda con immediatezza a dare seguito a quanto stabilito dalla Giunta comunale e dalle intese già sottoscritte, avviando l'assunzione del personale Reset destinato al transito interaziendale. Si tratta di personale indispensabile per fare fronte alle tante e urgenti necessità di RAP, la cui carenza di risorse umane è stata ancora una volta sottolineata in queste settimane di emergenza Covid".

D'accordo anche il vicesindaco Giambrone e l'assessore Marino che hanno inviato una nota alla RAP ricordando la delibera di Giunta del 2019 che ha previsto il transito del personale, ed hanno dichiarato che "si sono sciolti tutti i dubbi, con un parere proveritate che conferma le scelte fatte fin qui dall'amministrazione e la bontà del percorso tracciato. Due aziende beneficieranno del transito di questo personale: una sul fronte delle risorse da investire e l'altra sul fronte della qualità dei servizi. Soprattutto ne beneficieranno i cittadini cui la RAP potrà garantire una migliore qualità di spazzamento e raccolta dei rifiuti".

