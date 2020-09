Attinasi a difesa della Rinascente: "la città non può perdere il marchio, istituzioni intervengano"

“La vicenda Rinascente a Palermo è la cartina tornasole di un malessere economico che tende a peggiorare”, lo ha detto il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi in merito alla possibile chiusura della Rinascente a Palermo. Attinasi spera in un’intesa e auspica l’intervento delle istituzioni: “Le città siciliane hanno bisogno di una progettualità a medio e lungo termine, ruolo che dovrebbero svolgere le istituzioni, per permettere alle aziende di poter calendarizzare, analizzando gli scenari possibili per gli anni a venire, quegli investimenti necessari per lo sviluppo d'impresa – sottolinea Attinasi - .Le imprese Siciliane sono in fortissima difficoltà per il momento congiunturale covid - 19 e la ripresa economica appare lontanissima quasi improbabile.

La situazione legata alla Rinascente vede da una parte gli interessi degli imprenditori immobiliari e dall'altra l'azienda stessa, ciascuno con proprie ragioni, quindi a questo punto, considerato che la città di Palermo non può privarsi di un marchio così importante, sarebbe auspicabile l'intervento del Comune di Palermo, della Regione Sicilia e del Ministero dell' Economia. In attesa degli sviluppi sarebbe quindi necessario e urgente un intervento congiunto delle istituzioni che possa posticipare tutte le decisioni di almeno 12 mesi”, conclude Attinasi.

