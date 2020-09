Palermo, la Rinascente rischia la chiusura: indette due giornate di sciopero

La Rinascente di Palermo rischia la chiusura a causa del mancato accordo sul contratto di affitto dei locali di via Roma e i sindacati scendono in campo proclamando lo sciopero generale.

In una nota, la Filcams Cgil e la Uiltucs Uil, fanno sapere che vista "la situazione di incertezza riguardante il futuro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori della Rinascente di Palermo, e alla assenza di comunicazioni certe circa la rinegoziazione del contratto di affitto dei locali di via Roma n.289, con la presente proclamano lo stato di

agitazione". Le date in cui i lavoratori si asterranno dal lavoro saranno venerdì 11 e sabato 12 settembre pv.

Si tratta di "due giornate di sciopero per l’intero turno con sit-in di protesta nella Piazza San Domenico antistante la filiale di Palermo", precisano i due sindacati.

