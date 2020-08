Missione "Speranza e carità" di Palermo, dalla Regione un milione di euro per la riqualificazione

Nuova vita per una padiglione della Missione "Speranza e carità" di Biagio Conte a Palermo. Dalla Regione Siciliana arriva un finanziamento di un milione di euro per l'efficientamento energetico delle struttura.La consegna dei lavori è avvenuta stamane, alla presenza del governatore Nello Musumeci.

Alla cerimonia erano presenti, per conto della Regione, anche il dirigente generale del dipartimento Energia Tuccio D'Urso e l'Energy manager Roberto Sannasardo, oltre a don Pino Vitrano della Missione.La consegna dei lavori è stata anche l'occasione, per il presidente Musumeci, di visitare i diversi ambienti di via Decollati: la chiesa, il refettorio e il dormitorio.

La riqualificazione dell'immobile “ex Aeronautica” di via Decollati (tremila metri quadrati su tre piani) - all'interno de “La cittadella del povero e della speranza” - consentirà alla struttura di accoglienza di offrire ospitalità in condizioni adeguate a circa 300 migranti e di risparmiare, sulla bolletta energetica, risorse per circa 35mila euro, da destinare ad altre iniziative benefiche e, al contempo, di ridurre le emissioni di CO2 di oltre 80 tonnellate all'anno.

L'intervento prevede la realizzazione della coibentazione delle superfici disperdenti e degli infissi, il totale relamping, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 49,5 kWp e di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria con un accumulo di tremila litri, che consentirà agli ospiti della struttura di avere a disposizione tutto l'acqua calda necessaria per l’igiene personale. A eseguire i lavori sarà l'Ati C. & C. Energy di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta.

