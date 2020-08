"Estate 2020" a Palermo, via a 34 attività per bambini: stanziato circa un milione

Oltre 900mila euro per i bambini di Palermo che saranno impegnati dal prossimo 14 settembre settembre con il progetto 'Estate 2020'. Sono 34 le attività presentate da 31 associazioni ed enti diversi ammessi al contributo economico per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

La somma poco superiore alle 977 mila euro da destinare agli enti è parte dello stanziamento complessivo di circa 1,8 milioni di euro fatto dallo Stato per il Fondo per le politiche della famiglia. I 31 enti hanno risposto ad un avviso pubblicato sul sito del Comune lo scorso luglio, che resta comunque aperto per altri soggetti che volessero usufruire del contributo.

In totale, con questi progetti, saranno circa 900 i minori che saranno coinvolti nelle attività, mentre il Comune, in particolare l’assessorato per la cittadinanza sociale guidato da Giuseppe Mattina, invierà a tutte le comunità cittadine un invito ad organizzare iniziative che possano essere finanziate con questi fondi. "Anche se questi fondi, come altri legati all’emergenza Covid19, sono arrivati in ritardo - spiega l'assessore Mattina - ci sono ancora diverse settimane per organizzare attività sportive, ludiche, ricreative e culturali per i ragazzi e i bambini, che certamente hanno più di altro sofferto il lungo periodo di lockdown".

© Riproduzione riservata