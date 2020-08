Bonus figlio a Palermo, entro ottobre le domande: chi può accedere

Bonus figlio anche per le famiglie palermitane. Potranno accedere i nuclei con figli nati o adottati tra il primo luglio ed il 30 settembre 2020. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 30 ottobre, come comunicato dal Comune.

Lo scorso 9 luglio l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e al Lavoro ha approvato l'avviso per l’erogazione del bonus figlio.

L’amministrazione comunale inoltre mette a disposizione gli impianti per le attività sportive per la stagione 2020/2021. Come si può leggere nell'avviso pubblicato sul sito del Comune di Palermo, l'iniziativa è destinata a società e associazioni sportive che sono iscritte al Coni e regolarmente registrate sul Portale dello Sport del Comune di Palermo. Per utilizzare gli impianti sportivi comunali si dovrà presentare una richiesta utilizzando il modello disponibile all’Ufficio Sport - via Scannaserpe 1, oppure scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

