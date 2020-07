Università di Palermo, pubblicato il bando Ersu per le borse studio: i requisiti per partecipare

Il cda dell’Ersu ha emanato, oggi, il bando di concorso per l’anno accademico 2020/21 per l'attribuzione di borse di studio e altri contributi e servizi (servizi abitativi, ristorazione, etc.) per il diritto allo studio universitario destinati: agli studenti universitari dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Università Pubblica non statale Lumsa di Palermo; agli studenti delle Accademie di Belle Arti di Palermo, Kandinskij di Trapani, Abadir di San Martino delle Scale, Michelangelo di Agrigento; agli studenti dei Conservatori di Musica Scarlatti di Palermo, Scontrino di Trapani, Toscanini di Ribera.

"Il Consiglio di Amministrazione ha fatto un lavoro per cui esprimo soddisfazione - afferma il presidente Giuseppe Di Miceli -. Abbiamo lavorato per garantire agli studenti meritevoli e bisognosi il giusto sostegno in termini economici e di servizi, anche in questo particolare momento in cui stiamo lavorando per accogliere nelle università, conservatori di musica e accademie di belle arti siciliane, tutti quelli che stanno decidendo di ritornare in Sicilia per proseguire gli studi".

La domanda di concorso dovrà essere compilata online (sul sito www.ersupalermo.it a partire da domani 21 luglio): scadenza fissata per le 14 del 4 settembre 2020, secondo le modalità previste dal bando di concorso pubblicato sul sito www.ersupalermo.it.

