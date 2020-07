Tre imprenditori aiutano le aziende a rialzarsi: "Portiamo le eccellenze siciliane nel mondo"

Promuovere le eccellenze siciliane nel mondo e aiutare così i piccoli imprenditori a rialzarsi dopo la crisi scaturita dal Covid.

Questa l'idea alla base di "Sicily Target", un gruppo di professionisti siciliani che hanno deciso di rimboccarsi le maniche aiutando aziende del food e artigiani locali attraverso un percorso di partecipazione alle fiere di settore e lo sviluppo di incontri enogastronomici in collaborazione con i villaggi turistici, le strutture alberghiere e le dimore storiche che hanno sposato l'iniziativa. A sposare l'iniziativa Carmelo Bonetti, Leonardo La Bara e Laura Arcilesi.

Il progetto sarà presentato ufficialmente il 17 luglio alle 17 al Pollina Resort durante un convegno dal titolo "Lo sviluppo dell'export nel processo di internazionalizzazione delle eccellenze siciliane". Intanto sono già un centinaio i produttori che hanno già aderito. "Siamo convinti che fare sistema è il miglior modo per crescere e per competere", dice Bonetti. "Diciamo sempre di vivere in una regione che è un giacimento prezioso e noi vogliamo usarlo, non sfruttarlo", commenta Leonardo. Infine dice la sua anche Laura Arcilesi, esperta di viaggi: "Vogliamo crescere assieme a quanti hanno a cuore la nostra isola e la voglia di farla conoscere al mondo per quello che di positivo c'è".

