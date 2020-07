Ztl e zone blu a Palermo, Confesercenti: lo stop va prorogato fino a fine agosto

"E' necessario prorogare ulteriormente la sospensione della Ztl e delle zone blu, bisogna dare ossigeno ai commercianti che si trovano nelle aree interessate anche dopo il 31 luglio". Lo dice Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo.

"Chiediamo all'amministrazione comunale di posticipare il riavvio a settembre, in modo da non penalizzare i negozianti nel mese di agosto. Riteniamo la proroga necessaria per non gravare ulteriormente sugli esercenti già messi in ginocchio dal lungo lockdown e per agevolare gli spostamenti di chi deve recarsi al lavoro. Inoltre - sottolinea Costa - l'attuale situazione della mobilità, nel centro città, è già complicata e non favorisce gli acquisti nel periodo dei saldi: il cantiere per i lavori dell'anello ferroviario provocano inevitabilmente dei disagi e in più assistiamo quotidianamenti a forti rallentamenti del traffico in via XX settembre e lungo le strade circostanti, causati da un'isola pedonale realizzata nei pressi di via La Farina".

