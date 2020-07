Sanità, a Palermo 500 assunzioni per l'emergenza coronavirus

L'altra faccia dell'emergenza coronavirus a Palermo è rappresentata dalle 500 assunzioni nella Sanità cittadina. Medici, infermieri, tecnici di laboratorio, oss sono stati reclutati da ospedali e aziende sanitari per supportore le attività anti-covid.

Per molti si è trattato del raggiungimento del tanto agognato contratto a tempo indeterminato, ma per altri solo un contratto a termine. E proprio per questo, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia di oggi, l'Ars chiede al presidente della Regione, Nello Musumeci, e all’assessore alla Salute, Ruggero Razza, di avviare un’indagine per conoscere la destinazione del personale sanitario reclutato per affrontare il Covid-19.

Allo stesso modo fanno fronte comune i sindacati, dalla Fials-Confsal al Nursind, per chiedere il prolungamento dei contratti per colmare i vuoti d'organico.

