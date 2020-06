Almaviva, commessa Sky a Palermo:soluzione clausola sociale per lavoratori

L’applicazione della clausola sociale «che non lasci indietro nessun lavoratore Almaviva» utilizzato per la gestione della commessa Sky, è la soluzione emersa oggi nel corso dopo videoconferenza organizzata dal ministero del lavoro.

Spiegano il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e l’assessore al Lavoro Giovanna Marano: «L'incontro di oggi promosso dal sottosegretario al lavoro Steni Di Piazza, ha prodotto una sinergia tra tutti i soggetti imprenditoriali e istituzionali interessati». E’ stata aggiornata a tempi brevissimi la definizione dettagliata dell’intesa.

«Esprimiamo il nostro apprezzamento - aggiungono - per il ruolo svolto in questi mesi dal ministero del Lavoro e ribadiamo che l’amministrazione comunale di Palermo conferma l’impegno a sostegno di un settore così importante per la vita socio economica della città. L’intesa che si sta delineando permetterà di dare un contributo, oltre che sul fronte della sostenibilità sociale, su quello di più lungo termine per l’innovazione del settore dei call center che si conferma strategico per il futuro di Palermo».

© Riproduzione riservata