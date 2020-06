Palermo, approvati 9.5 milioni di debiti fuori bilancio per la Rap

Il Consiglio Comunale ha approvato oggi, a maggioranza, la proposta della Giunta, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio, pari a 9.754.684,50 euro da liquidare in favore della RAP spa per i superiori costi sostenuti per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti della città di Palermo presso impianti extra- comunali, nel periodo agosto-dicembre 2019.

"Quello di oggi - dice il sindaco, Leoluca Orlando - è un voto politicamente importante che in modo chiaro conferma il sostegno della maggioranza del Consiglio Comunale alla RAP e ai suoi lavoratori; permettendo di affrontare in modo più sereno un periodo certamente difficile per tutte le aziende partecipate dai Comuni. Credo che oggi la maggioranza del Consiglio comunale abbia dimostrato grande maturità con un voto che è certamente impegnativo ma che dimostra anche grande lungimiranza».

