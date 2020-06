Palermo dice "no" a Decathlon, l'ex assessore Santoro: "Da Orlando inspiegabile decisione"

La catena francese Decathlon non aprirà un punto vendita a Palermo. Il colosso transalpino specializzato nella vendita di articoli sportivi, avrebbe dovuto costruire nell'ex stabilimento Coca Cola. Il Comune di Palermo, però, ha negato il permesso per via di una "incompatibilità urbanistica".

"Disarmante e inspiegabile il diniego dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale all'apertura di un punto vendita Decathlon a Palermo. Orlando continua a caratterizzarsi come il sindaco dei divieti, del diniego a nuove attività imprenditoriali e produttive. La decisione di rigettare l'istanza del colosso francese Decathlon sulla base di cavilli burocratici e di asserite incompatibilità, comporterà una perdita di centinaia di posti di lavoro, un contributo di urbanizzazione ad una zona che è trascurata dall'amministrazione stessa e soprattutto un'occasione per far venire a Palermo tanti siciliani da altre città, che avrebbe sicuramente permesso una ricaduta turistica ed economica essendo la zona in cui avrebbe dovuto sorgere il punto vendita, limitrofa alla zona balneare di Mondello". Lo scrive in una nota Stefano Santoro, ex consigliere e assessore comunale di Palermo.

© Riproduzione riservata