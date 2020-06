Palermo, Amg Energia torna ad assumere: spazio anche ai precari di Spo

Amg energia spa, con molti impiegati chiusi a casa col lavoro agile, si è portata avanti nel programma di assunzioni di personale.

Il Cda presieduto da Mario Butera, il cui incarico è in quota Sinistra Comune, ha approvato i bandi di selezione per individuare "27 figure professionali", come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola.

E nei piani c'è anche il coinvolgimento dei lavoratori di Spo, sigla che sta per «Servizi per l’occupazione», azienda satellite della fallita Gesip che si occupava di servizi amministrativi per la società madre. Per lo più si tratta di persone assunte con contratti a progetto, in tempi in cui imperava il centrodestra.

Alcuni di loro, ora, potrebbero avere le porte aperte all’azienda del gas che si occupa anche degli impianti di illuminazione della città.

