Fase 2 a Palermo, Di Dio: "Migliaia di commercianti con l'acqua alla gola"

«È stato un timido inizio per i commercianti di Palermo. Siamo tornati alla vita, ma non alla normalità». Patrizia Di Dio presidente di Confcommercio Palermo commenta così la prima settimana di apertura dei negozi.

«Il commercio rappresenta una voce importantissima nell’economia di questa città. Riprendere era fondamentale - aggiunge Patrizia Di Dio - Ma ci sono tanti settori che sono rimasti ancora fermi. Penso alla ristorazione e al piccolo commercio al dettaglio. Ci sono migliaia di commercianti che sono con l’acqua alla gola dopo 75 giorni di chiusura forzata. Per questo ho chiesto di riaprire i negozi nelle giornate domenicali e festive, a maggior ragione in questa fase di ripartenza».

La crisi economica non aiuta anzi. «Ci sono tanti negozianti che hanno deciso di non riaprire. Un dramma sociale che si ripercuote anche nei dipendenti di questi commercianti molti dei quali non hanno preso ancora la cassa integrazione - conclude Patrizia Di Dio - Poi di contro che chi in questi mesi ha fatto solo investimenti. Quindi soldi in circolazione ce ne sono molto pochi. Un problema che ha gravi effetti proprio sul commercio».

