Vigili del fuoco, la denuncia dei sindacati: "A Petralia Sottana manca il personale"

Manca il personale nel distaccamento dei vigili del fuoco di Petralia Sottana. I sindacati chiedono dunque un intervento immediato al comando provinciale.

«Siamo consapevoli dei vari provvedimenti legati all’emergenza sanitaria Covid-19, ma è pur vero che non si può

declassare l’operatività di un distaccamento, componendo una squadra ridotta, che dista circa 100 chilometri da Palermo, con una sede viaria compromessa la cui percorrenza è di circa due ore, lasciando i colleghi alla mercé della buona sorte - dice il segretario provinciale del Conapo Benedetto Chiavello -. In caso di gravi emergenze, come ad esempio un terremoto, la sicurezza del personale e dei cittadini sarebbe compromessa. L'assegnazione del personale per la sede di Petralia deve andare in deroga a ogni disposizione e con la massima celerità, garantendo i minimi operativi previsti per legge».

