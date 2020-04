Coronavirus, a Palermo riaprono i negozi per bimbi e le librerie in ordine sparso

È il giorno delle riaperture di librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini. Per alcuni esercizi commerciali rimasti aperti in città, nonostante i divieti, per consentire l'acquisto di generi di prima necessità cambia poco: chi vendeva pannolini e alimenti per bimbi non ha mai abbassato le saracinesche ma magari lavorato a ritmo ridotto rispetto alla normale attività e da oggi via libera anche alla vendita di abbigliamento per i più piccoli. Riaprono i due punti vendita di Bimbo Store in corso dei Mille e al centro Leoni di via Pietragliata, la sanitaria Baby rimetterà in funzione il secondo dei tre locali di via del Bersagliere, quello per l'abbigliamento da zero a dieci anni.

Per quanto riguarda le librerie, così come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, riapre Flaccovio-Mondadori in via Roma. Aperta anche Modus Vivendi, che metterà un bancone all'esterno in maniera che i clienti possano ordinare mentre la libreria per bambini Dudi ha scelto di continuare solo con le consegne a domicilio. Rimane chiusa al momento la libreria Feltrinelli di via Cavour: occorrerà prima sanificare e poi studiare come organizzare gli ingressi nei tre piani dell'edificio. Negli esercizi commerciali le entrate verranno scaglionate e verrà fornito igienizzante o guanti ai clienti.

