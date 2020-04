Carini, al via la distribuzione dei buoni spesa per i più bisognosi: i negozi dove spenderli

È iniziata la distribuzione dei primi buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. La giunta comunale, nei giorni scorsi, ha individuato i criteri per l'accesso alle agevolazioni e gli uffici hanno acquisito migliaia di istanze. Gli aventi diritto verranno contattati direttamente dagli uffici dell'area Ripartizione III - Servizi Sociali.

Sul sito istituzionale del Comune di Carini è stato anche pubblicato un primo elenco delle attività commerciali dove sarà possibile spendere il Buono Spesa (https://www.comune.carini.pa.it/public/coronavirus/742020155139a.pdf).

