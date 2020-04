Aiuti alimentari, a Palermo avviate le procedure di autocertificazione

Il Comune di Palermo ha avviato oggi le procedure di autocertificazione per i cittadini che hanno chiesto di accedere al sistema di aiuti alimentari. Sono stati già 200 all'incirca coloro che hanno completato la procedura online mentre altrettanti hanno compilato la modulistica e, non potendo stampare da soli il foglio di autocertificazione, saranno indirizzati presso un centro di raccolta fra lunedì e martedì.

Nella mattinata di oggi inoltre si è insediato il Coc, il centro operativo comunale, gestito dalla Protezione Civile e che da lunedì sarà il punto di smistamento delle telefonate e delle richieste di informazione che arrivano dai cittadini. Esisteranno da questo momento tre canali di comunicazione e informazione concentrati sul sito internet www.protezionecivile.palermo.it, da poco dotato anche di un assistente vocale virtuale e dove la sezione dedicata alle cento domande più frequenti (Faq) sul Coronavirus, sulle misure di prevenzione, sulle autorizzazioni e divieti vigenti viene ostantemente aggiornata ed integrata.

I cittadini possono anche fare riferimento all'indirizzo email covid19@protezionecivile.palermo.it e al numero di telefono 091.7401015, entrambi attivi dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio e il sabato mattina.

Sul fronte dell'assistenza alimentare, come detto, hanno preso il via le operazioni di autocertificazione dei requisiti da parte delle famiglie, "assolutamente indispensabili - spiega l'Assessore Mattina - visto che si tratta comunque di un impegno finanziario cospicuo da parte dello Stato (5,1 mln, ndr) e che è indispensabile prevedere controlli per essere certi che a beneficiare dell'aiuto siano coloro che hanno realmente bisogno e non qualche furbo".

In città si stanno allestendo in queste ore 45 punti di raccolta delle autocertificazioni per quei cittadini che non possono compiere l'operazione completamente online, in modo tale che ciascun beneficiario possa recarsi in un punto vicino la propria abitazione e non necessiti quindi di lunghi spostamenti. Anche oggi gli uffici hanno infine lavorato per il perfezionamento del contratto con la ditta incaricata di fornire gli strumenti digitali e non per l'acquisto dei beni. Si tratterà di una app da installare su smartphone (ciascun codice fiscale potrà essere associato ad un solo smartphone e viceversa) oppure di una tessera magnetica personalizzata. In pochi casi di estremo disagio o fragilità delle persone beneficiarie, si ricorrerà a buoni cartacei che saranno comunque gestiti dagli Uffici di Servizio sociale.

"L'intera macchina comunale sottolinea il Sindaco - è in queste ore impegnata, dai servizi sociali alla Protezione civile, dai tecnici dell'ufficio del webmaster alla polizia municipale e alla dirigenza, per fronteggiare una vera emergenza sociale. Il tutto con il supporto indispensabile di volontari e associazioni del terzo settore e tanti privati che stanno contribuendo alla raccolta di beni di prima necessità. E' uno sforzo che dimostra ancora una volta che la nostra città sa agire da vera comunità di fronte al bisogno, che siamo capaci perché vogliamo occuparci di tutti, senza lasciare nessuno da solo."

