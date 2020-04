Coronavirus, azienda acquista mille mascherine e le dona alla protezione civile

Donazione da parte dell'azienda dei Fratelli Cancascì. "L’epidemia di Coronavirus oltre a mietere numerose vittime - si legge in una nota - sta mettendo in seria difficoltà chi in prima linea combatte questa battaglia medici ed operatori sanitari. Per cercare di far fronte a questa emergenza i fratelli Cancascì Antonio e Vincenzo hanno acquistato con consegna prevista da DHL il 14.03.2020 n. 1000 mascherine del tipo CE FFP3 , da fare pervenire alla protezione civile Sicilia".

Ma non solo. Nella nota si informa che ne sono state richieste altre 2000 sempre da destinare anche in questo alla protezione civile dell'Isola. "Cogliamo l’occasione per ringraziare il dott. Foti, direttore regionale della protezione Civile, con il quale abbiamo avuto il piacere di parlare telefonicamente e l’ufficio del gabinetto della Regione Sicilia che ci ha dato disponibilità a ricevere questa donazione".

