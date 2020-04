Coronavirus, Confesercenti nella rete di solidarietà della Caritas

Una rete di solidarietà a favore delle persone più fragili e bisognose, dei senza fissa dimora e di tutti coloro che in questo momento, a causa dell’epidemia si trovano in situazioni di povertà.

E’ quella promossa dalla Caritas diocesana di Palermo, a cui Confesercenti Palermo aderisce con un aiuto concreto. “Il gruppo dirigente – dice l’associazione – è già sensibilizzato ed impegnato a sostenere l’iniziativa 'Nessuno si salva da solo', ma saranno coinvolte anche le tante imprese palermitane e i loro soci che sicuramente potranno fare la loro parte per aiutare chi si trova in una situazione di grave disagio economico. Dobbiamo sconfiggere il Coronavirus tutti insieme, anche dando il giusto sostegno a chi in questo periodo complicato ha visto aumentare le proprie difficoltà quotidiane”.

