Asp Palermo, al via selezione di medici domiciliari per i pazienti col coronavirus

L'Asp di Palermo ha pubblicato sul sito dell'azienda, sezione concorsi (www.asppalermo.org), un avviso urgente per il reperimento di personale medico per l'istituzione temporanea di 'Unità speciali di continuità assistenziale'(Usca), attive 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. Si occuperanno della gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Ne dà notizia l'ufficio stampa dell'Asp Palermo.

L'invito è rivolto a tutti i medici titolari e ai sostituti di continuità assistenziale, ai medici che hanno completato o frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale regionale e ai sostituti reperibili delle piante organiche locali della continuità assistenziale, ai laureati in medicina abilitati ed iscritti all'ordine di competenza.

Gli interessati dovranno compilare un apposito fac-simile (da scaricare sul sito dell'Asp) ed inviarlo, entro il 27 marzo prossimo, agli indirizzi di posta elettronica: direzionecureprimarie@pec.asppalermo.org oppure cureprimarie@asppalermo.org.

I medici delle unità speciali di continuità assistenziale, che per le attività svolte guadagneranno un compenso lordo di 40 euro-ora, saranno dotati di ricettario del servizio sanitario nazionale e di idonei kit di dispositivi di protezione.

